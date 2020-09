Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 6 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con cieli nuvolosi e precipitazioni al Nord, in particolare lungo la fascia alpina e tra la bassa Lombardia e la Liguria. L’instabilità proseguirà fino al pomeriggio di domani. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, con addensamenti cumuliformi maggiormente concentrati su Calabria e Sicilia, dove potranno verificarsi brevi piogge. Temperature minime comprese tra 17 e 22 gradi.

Lunedì 7 settembre ancora tempo instabile al Nord, con temporali in estensione anche sulla Toscana, lievi schiarite sull’alto Adriatico. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con possibili piovaschi sulle zone interne della Basilicata e la Sicilia occidentale. Le temperature massime subiranno un lieve calo al Nord (tra 23 e 27 gradi), stabili al Centro-Sud, oscillando tra 27 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Milano) coda alla barriera di Milano sud. A Nord di Verona sulla A22 Brennero-Modena (Km 207 – direzione: Modena) traffico rallentato tra San Michele e Affi.

A Genova Ovest sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 91 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza. All’altezza di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano) traffico rallentato su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 277 – direzione: Milano) coda di 6 km tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante per incidente.