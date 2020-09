Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 5 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Alta pressione a tutta forza sulla nostra Penisola, con cieli ampiamente soleggiati da Nord a Sud, salvo innocui annuvolamenti sulle Alpi piemontesi e sulla Sicilia meridionale. Dal pomeriggio addensamenti in transito sulla fascia alpina con possibili fenomeni sul Trentino AA. Nuvole in transito anche sui rilievi più interni dell’Abruzzo ma senza precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Belluno sulla A27 Belluno-Ss51 Alemagna (Km 82 – direzione: Ss51 Alemagna) coda tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Fra Trento e Verona in A22 Brennero-Modena (Km 196.3 – direzione: Brennero) coda di 2 km tra Affi e Ala Avio per lavori in corso.

A Genova Ovest sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

All’altezza di Modena in A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Alle porte di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 – direzione: Da Ancona Verso Padova) traffico rallentato su Bivio A14/A13 Bologna-Padova provenendo da Ancona verso Padova per il transito di un trasporto eccezionale.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 266.523 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per incidente.

In Campania sulla Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.