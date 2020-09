I risultati della Superpole Superbike del round di Teruel 2020: i tempi ufficiali, la classifica e la griglia di partenza SBK dopo le Qualifiche ad Aragon.

È di Jonathan Rea la pole position Superbike dopo la Superpole del round di Teruel. Il pilota Kawasaki ha chiuso in 1’48″767.

In Gara 1 e Superpole Race a partire in prima fila con il campione in carica SBK ci saranno anche le Ducati di Michael Ruben Rinaldi (+0″245) e Scott Redding (+0″250). Dietro troviamo la BMW di Tom Sykes con le Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam.

Terza fila interessante con la Yamaha di Toprak Razgatlioglu, la Ducati di Chaz Davies e la Kawasaki di Alex Lowes. Bene il rookie Federico Caricasulo, undicesimo sulla R1 del team GRT. Solo diciassettesimo Marco Melandri sulla Panigale V4 R del team Barni Racing. Ventesimo tempo per Matteo Ferrari, che al Motorland Aragon sostituisce Leandro Mercado nel team Motocorsa Racing ed è all’esordio assoluto nel WorldSBK.

Superbike Teruel 2020, risultati Superpole: tempi, classifica e griglia di partenza