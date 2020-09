Nonostante la sua Alfa Romeo sia piombata nelle retrovie di questa stagione di Formula 1, Kimi Raikkonen afferma di “non aver neanche pensato” a lasciare

Ancor più che per la sua ex squadra, la Ferrari, questa stagione si sta rivelando estremamente complicata per Kimi Raikkonen, che si ritrova al volante di un’Alfa Romeo precipitata a fondo griglia. Nei primi sette Gran Premi del campionato del mondo 2020 di Formula 1, infatti, Iceman non ha raccolto nemmeno un punto: un risultato negativo che non gli era mai capitato nel corso della sua carriera.

“Naturalmente se i risultati fossero un po’ migliori saremmo tutti più contenti”, ammette il finlandese ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “A volte è più difficile, altre meno. Ma così sono le corse, e bisogna accettarlo: non puoi pensare che ci siano solo periodi belli. A me piace correre, il divertimento ora è cercare di migliorare. Ovviamente vorremmo andare meglio, ma non ci arrendiamo. Ultimamente, nelle ultime due gare, siamo migliorati un po’, quindi quantomeno stiamo andando nella giusta direzione. Continuiamo a lavorare per migliorare e troveremo la top ten”.

Raikkonen verso il record

A livello personale, però, il campione del mondo 2007 sta per maturare un record: tra tre Gran Premi, in Russia, raggiungerà Rubens Barrichello in cima alla classifica dei piloti che hanno disputato più gare nella storia. Anche se a lui questo primato continua a non interessare più di tanto.

“Non ho nemmeno ben capito se sarà a Sochi o al Nurburgring…”, commenta Raikkonen. “Se nessuno avesse detto niente non avrei avuto la minima idea di questo record. Non ho mai guardato i numeri e onestamente al momento la cosa davvero per me non significa nulla. Adesso sono solo concentrato a migliorare. Però è vero che magari un giorno, quando sarò vecchio e mi guarderò indietro, la penserò diversamente. Ma ci vorrà molto tempo”.

Anche perché, al momento, Kimi non sembra per nulla intenzionato ad appendere il casco al chiodo: “Non ci ho pensato, e non so nemmeno quando lascerò”, risponde. “Dopo il ritiro starò con la famiglia e non so se farò qualche altro tipo di competizione. Di certo un po’ di kart con mio figlio. E porterò mia moglie in viaggio di nozze, le ho sempre detto che l’avrei fatto dopo che avrò smesso. E sta ancora aspettando…”.