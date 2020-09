Il punto di forza di Fabio Quartararo è la frenata, tanto che anche Maverick Vinales ha studiato il suo stile di guida per migliorarsi in sella alla Yamaha M1.

Nelle ultime uscite del Motomondiale Yamaha ha sofferto troppo sui freni, tanto che Maverick Vinales è stato costretto a lanciarsi dalla moto che non rallentava più. Anche Fabio Quartararo ha dovuto abbandonare frequentemente la linea ideale perché i freni non funzionavano nel modo migliore.

Il francese del team Petronas detiene ancora le testa della classifica piloti, ma in Austria non ha potuto sfruttare al meglio il suo punto di forza: la frenata. “La frenata dopo il rettilineo è sempre stata la mia forza”, conferma Fabio Quartararo. “Non è cambiato con il mio passaggio alla MotoGP. Ma ad essere sincero, all’inizio dello scorso anno ho avuto problemi ad abituarmi ai freni in carbonio. Ma sono riuscito ad adattarmi velocemente”.

Vinales ispirato da Quartararo

L’agilità di guida della Yamaha M1 è sempre stata il suo cavalli di battaglia, ma il problemi agli impianti frenanti hanno azzerato il punto di forza della moto e personale. “Ad essere sincero, mi sento come se stessi frenando molto forte e ho davvero buona fiducia nelle gomme anteriori… Non c’è davvero alcuna differenza quando confrontiamo i dati con Maverick o chiunque altro. Freno più o meno allo stesso modo in cui lo fanno gli altri”, ha detto il 21enne di Nizza.

Eppure agli altri sembra che riesca a fare qualcosa in più rispetto alla media della Yamaha. Maverick Vinales ha osservato il suo stile di guida, oltre che i dati, notando come riesca a caricare il posteriore, mantenendo il contatto con l’asfalto, e ad entrare in curva in maniera più sciolta. “Fabio è particolarmente forte con i freni. Il modo in cui frena e come carica la ruota posteriore è perfetto per la Yamaha. Ho imparato molto da lui sulla frenata e ho imparato a migliorarmi in questo settore “.