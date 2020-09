Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 5 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su tutta la Penisola grazie al dominio dell’alta pressione, nuvole in transito sull’arco alpino con piogge sulle Alpi centrali. Nella notte addensamenti cumuliformi in Liguria, possibili banchi di nebbia sulle valli abruzzesi. Le temperature minime saranno comprese fra 18 e 23 gradi.

Domenica 6 settembre piove sulla fascia alpine e prealpina, con precipitazioni che si estenderanno anche sulle vali dell’alto Piemonte. Dal pomeriggio maltempo diffuso in Val Padana. Stabile e soleggiato altrove, salvo qualche breve piovasco sulla Sicilia occidentale. Le massime oscilleranno tra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Al confine con la Svizzera si segnala traffico a rilento sulla A9 Lainate-Como (Km 33 – direzione: Svizzera) alla barriera di Como Grandate. Verso il confine austriaco, invece, sulla A22 Brennero-Modena (Km 15 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Dogana del Brennero e Brennero.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 106 – direzione: Genova) traffico bloccato tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per incidente. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 9.7 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

All’altezza di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 155.3 – direzione: Milano) rallentamenti su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. Alle porte di Imola sulla A14 Bologna-Ancona (Km 53 – direzione: Bologna) traffico rallentato tra Faenza e Imola.

A Nord di Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 265 – direzione: Milano) code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno incendio tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio.