Franco Morbidelli conta sul calore del pubblico di Misano per fare bene nelle prossime due gare e dimenticare i problemi riscontrati in Austria.

Misano sarà il GP di casa anche per Franco Morbidelli, pilota della Yamaha Petronas SRT, che spera di vedere sulle tribune anche i suoi fan. Sarà infatti la prima gara stagionale del Motomondiale con una piccola parte di pubblico e ci sarà il bis a distanza di una settimana. Un’occasione imperdibile per l’italobrasiliano alla ricerca della sua prima vittoria in classe regina.

Autorità locali e Dorna hanno permesso l’ingresso in circuito di 10.000 persone al giorno. Per controllare l’afflusso di pubblico, sarà implementato il numero di commissari per controllare il comportamento dei partecipanti a causa della pandemia di Coronavirus. Dopo una settimana di relax Franco Morbidelli è tornato al lavoro al Ranch di Tavullia con i compagni della VR46 Riders Academy. “Sono molto contento che ci siano due Gran Premi consecutivi a Misano, anche se è un po’ particolare – ha raccontato l’ex campione di Moto2 ai microfoni di Sky Sport -. Dopo l’Austria ho avuto una settimana di relax e lunedì ho iniziato a lavorare sodo per affrontare al meglio i prossimi due Gran Premi”.

Una pista ‘friendly’ per Yamaha

Il calore “ridotto” del pubblico sarà uno stimolo in più per conquistare risultati importanti. “Avere un pubblico è bello è un passo in avanti verso la normalità ed è qualcosa di positivo. Per i piloti italiani avere un pubblico a casa ci motiva, è un valore aggiunto. Spero che il pubblico che viene a tifare per noi si goda le gare”.

Nelle ultime gare al Red Bull Ring Franco Morbidelli ha dovuto fare i conti con diversi problemi tecnici in sella alla sua Yamaha M1 e spera che a Misano non si ripetano. “In Austria abbiamo avuto molti problemi perché è una pista molto impegnativa e soprattutto nelle zone di frenata. Tuttavia, Misano non lo è. Spero che non abbiamo problemi e di poter tornare al ritmo che avevo prima dell’Austria quando eravamo molto veloci”.