Ford ha deciso di spostare la personalizzazione del primo veicolo elettrico della casa, il Mustang Mach-E, attraverso un app dedicata o il loro sito internet.



Il primo veicolo elettrico della Ford, la Mustang Mach-E SUV, inizierà ad arrivare nelle concessionarie alla fine dell’anno. Ma prima che i clienti comincino a partire con la loro nuova auto elettrica, la casa automobilistica vuole lasciarli iniziare ad armeggiare con i loro profili personali. Perché tutto in questi giorni, anche guidare un’auto, richiede un certo livello di registrazione online.

Almeno 3-4 settimane prima di prendere in consegna il loro veicolo, i clienti della Mach-E possono creare un profilo personale, inserire il loro indirizzo di casa e altri luoghi importanti, familiarizzare con le stazioni di ricarica vicine e impostare i controlli climatici e altri servizi. In questo modo, quando finalmente accetteranno la consegna del loro Mach-E, tutte queste preferenze saranno disponibili e pronte a partire dal primo giorno.

Piuttosto che sedersi in una concessionaria a inserire tutte queste informazioni, i clienti possono fare tutto comodamente da casa loro utilizzando l’applicazione per smartphone Ford, FordPass, o un laptop o un desktop attraverso il sito web di Ford.

“Lo scopo era davvero quello di entusiasmare i clienti per il veicolo che hanno ordinato“, ha detto Erika Raia, responsabile dell’esperienza digitale elettrica globale di Ford. “Ma si tratta anche di quel fattore di personalizzazione, giusto. Sappiamo che i clienti vogliono personalizzare il loro veicolo e farlo sentire come se fosse il loro prima ancora di averlo tra le mani”.

Ford vede anche questa come un’opportunità per educare i clienti sulla proprietà di un veicolo elettrico, specialmente per coloro che non hanno mai posseduto un veicolo elettrico prima d’ora e che potrebbero non avere le idee chiare sulla corretta manutenzione e sul servizio. La Mustang Mach-E, che parte da circa 37.000 euro, farà parte di una classe di veicoli elettrici di prezzo medio che mira a portare più persone nel mondo del possesso di veicoli elettrici.