Bugatti ha trascorso 4 settimane a Nardò adelaborare nuovi test per i suoi due modelli Chiron Super Sport 300+ e Pur Sport

La pista di Nardò, in Puglia, è la sede di alcune delle più impressionanti distese di tracciati del mondo che offrono alle auto la possibilità di affrontare l’enorme anello di prova ad alta velocità lungo 12,6 km. Questa vasta gamma di opportunità di test è il luogo perfetto per Bugatti per testare due delle loro ultime aggiunte alla gamma Chiron.

Dalle estremità opposte dello schieramento Bugatti abbiamo: il Chiron Super Sport 300+, che è costruito per la velocità assoluta, e il Chiron Pur Sport, che è costruito per la maneggevolezza e l’agilità. Bugatti ha inviato quattro di ogni variante Chiron e un team di 37 membri dello staff Bugatti che hanno passato quattro settimane a testare queste vetture al loro limite. La quantità di dati raccolti è sbalorditiva. Prendiamo ad esempio i nove gigabyte di dati raccolti dalle piccole modifiche apportate alla centralina Chiron, che è solo la punta dell’iceberg.

Quando si tratta di ingegneri che hanno lo scopo di migliorare le prestazioni di un’ipercar già impressionante, sono necessarie molte messe a punto. Gli ingegneri Bugatti hanno dedicato molto tempo alla messa a punto e al monitoraggio della termodinamica dei componenti critici. Vale a dire, il motore e la trasmissione del Chiron Super Sport 300+ che deve essere stabile e affidabile anche ad altissime velocità.

Questo livello di sviluppo e di ossessione è esattamente ciò per cui i clienti Bugatti pagano quando sborsano milioni di euro per possedere un’ipercar esclusiva.

Queste versioni altamente specifiche della Bugatti Chiron dimostrano quanto sia flessibile la piattaforma Chiron e cosa si possa ottenere con l’attenzione ingegneristica giusta focalizzata su un unico obiettivo. Non vediamo l’ora di vedere entrambe le auto di produzione in azione per mostrare questo enorme risultato ingegneristico.