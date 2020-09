La nuova Volkswagen ID 4 sta per arrivare sul mercato ma prima del debutto godiamoci qualche immagine degli interni del modello elettrico.

L’ID 4 di Volkswagen farà il suo debutto mondiale alla fine di settembre, ma prima di allora la casa automobilistica tedesca vuole regalare una sbirciatina agli interni del nuovo SUV elettrico. Non sorprende che abbia un look scarno e minimalista che sembra ispirato alla Tesla e agli altri veicoli elettrici presenti sul mercato.

VW non ha offerto alcuna informazione sui touchscreen o sul sistema di infotainment del veicolo. Ma dalle immagini si vede che l’ID 4 avrà due schermi: uno trapezoidale dietro il piantone dello sterzo e uno orizzontale nella pila centrale. La schermata iniziale sarà dotata di applicazioni per le impostazioni del veicolo, radio, informazioni sulla batteria, navigazione e altre funzioni.

C’è una fila di pulsanti sotto il cruscotto per il controllo del clima e la frenata d’emergenza, tra gli altri. E c’è un pannello di pulsanti a sinistra del volante.

Lo schema di illuminazione sembra essere un grande punto di forza. VW lo chiama “sistema ID.Light” che consiste in una striscia di luce sotto il parabrezza che cambia colore per segnalare i messaggi di navigazione, le chiamate in arrivo, le porte chiuse a chiave o altre funzioni.

Il primo EV della casa automobilistica, il modello ID 3, sarà venduto solo in Europa. L’ID 4 sarà presentato alla fine di questo mese, dopo di che sarà in vendita in Europa e in Nord America.

Si prevede che l’ID 4 avrà un’autonomia di circa 555 km a pieno carico ed è costruito sulla stessa piattaforma modulare elettrificata che alimenterà gli altri veicoli ID di VW. Ci saranno sia la trazione integrale che quella posteriore, con la prima versione disponibile al lancio. La batteria è posizionata al centro del sottoscocca per creare un baricentro basso e ottimizzare la dinamica di guida. L’abitacolo digitale funzionerà con schermi tattili e comandi vocali intuitivi.

Si spera che il lancio dell’ID 4 vada più liscio dell’ID 3, che è stato guastato da malfunzionamenti del software che hanno ritardato le consegne ai clienti. È stato un brutto arresto per la casa tedesca, e uno dei motivi per cui il CEO di VW Herbert Diess è stato spogliato del suo ruolo presso il marchio a giugno.