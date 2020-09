Ferrari già in grande difficoltà nelle prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza: Charles Leclerc e Sebastian Vettel escono a Lesmo

Come ampiamente previsto, non si prospetta un Gran Premio d’Italia facile per la Ferrari. Il primo esame della pista di Monza, il venerdì di prove libere, ha confermato quanto emerso già lo scorso weekend a Spa-Francorchamps: sui circuiti veloci il motore non abbastanza potente delle Rosse va in crisi.

E infatti il risultato dei due portacolori del Cavallino rampante sul tracciato di casa è sconfortante: Charles Leclerc ha chiuso la giornata inaugurale al nono posto, ad oltre un secondo di distacco dalla vetta, Sebastian Vettel addirittura al dodicesimo. Peraltro entrambi i piloti hanno manifestato tutte le difficoltà di guida delle loro SF1000.

Leclerc runs wide on the exit of the first Lesmo#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/HRtgiiDyvQ — Formula 1 (@F1) September 4, 2020

Leclerc è finito fuori pista alla prima curva di Lesmo, finendo nella ghiaia e nell’erba prima di tornare in pista. A Vettel è addirittura andato peggio, visto che ha perso il controllo ed è stato protagonista di un testacoda con la monoposto che è andata a sfiorare le barriere e ha rischiato di fargli concludere anzitempo la sessione. Il pilota tedesco è riuscito comunque a tornare ai box e a riprendere.

Due problemi quasi in fotocopia, nello stesso punto della pista, che mettono a nudo tutti i limiti congeniti della macchina di Maranello. Che i due piloti cercano di spingere al massimo, salvo poi essere costretti a fare i conti con le carenze a livello tecnico. Domani, a partire dalle 15, si prospetta un’altra sessione di qualifica molto complicata per la Ferrari. Almeno il pubblico italiano non sarà sulle tribune di Monza, rimasta a porte chiuse, ad assistere a questo sfacelo: magra consolazione.