Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi protagonisti di un video divertente che sta facendo il giro del web: grandi emozioni a bordo di una Corvette da 700 CV.

Terminata la breve vacanza Valentino Rossi sembra tornato a tutto gas nella sua Tavullia, in attesa di scendere in pista tra una settimana sul circuito di casa a Misano. Velocità e divertimento per il campione di Tavullia e la sua inseparabile anima gemella Francesca Sofia Novello che ha voluto assaggiare l’adrenalina del drifting. Un’esperienza che vorrà ripetere? Abbiamo qualche dubbio visto che la modella rischiava di sentirsi male.

Il tutto è stato ripreso da un simpatico video on board che riprende la divertente scenetta che si conclude con il Dottore che scoppia in una lunga risata al termine dello show al volante di una Corvette da 700 CV sulla pista privata di suo padre Graziano. Valentino e Francesca sono sempre più inseparabili nella vita e sui circuiti, anche se quest’anno l’emergenza Covid costringe la fidanzata a restare a casa senza poterlo seguire sui tracciati d’Europa, per via del numero ristretto di persone che ogni team può portare nel box.

Rossi sembra pronto per affrontare il Gran Premio di San Marino e chissà se non regalerà ai suoi tantissimi fan l’annuncio ufficiale del passaggio in Yamaha Petronas SRT per la prossima stagione. Dopo il podio di Jerez in gara-2 il veterano cercherà di regalarsi altre soddisfazioni su un layout che può rivelarsi favorevole alle M1, a patto che vengano risolti i problemi ai freni riscontrati nelle ultime gare a Brno e Austria.