Il Guinnes World Record per il completamento di un percorso di slalom nel minor tempo è stato vinto da una ragazza sedicenne.

Che tipo di auto guidavate a 16 anni? Almeno guidavate un’auto? Ecco un’altra domanda – ammesso che eravate al volante, avevate le capacità per avvicinarvi a stabilire un Guinness dei primati?

L’abile ragazza al volante di questa Porsche non ha avuto nessuna difficoltà come potete vedere nel video in calce. Infatti, non ha nemmeno colpito un cono. Questa è la sedicenne Chloe Chambers, e nonostante la sua giovane età ha già sette anni di esperienza nelle corse. Adesso, detiene anche un record del Guinness dei primati per aver corso il percorso di slalom automobilistico più veloce del mondo.

Cosa ci vuole esattamente per ottenere il record? Ha fatto slalom attraverso 51 coni che sono stati messi a 15 metri di distanza l’uno dall’altro, completando lo slalom in soli 47,45 secondi. È stata abbastanza veloce da conquistare il record del mondo, che in precedenza era stato stabilito nel 2018. La Porsche che ha guidato era una 718 Spyder in assetto completamente di serie, che erogava 414 cavalli alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce.

Gli slalom sono insidiosi. Chiunque ne abbia mai fatto uno in velocità sa che sono estremamente difficili da affrontare. Richiede un approccio molto misurato della velocità, del trasferimento del peso e del controllo dell’auto, e andare anche solo un po’ troppo forte in uscita distruggerà fondamentalmente il resto del percorso. Naturalmente, avere un’auto con il bilanciamento di una 718 aiuta certamente.

“Sembra facile, ma in realtà non lo è – destreggiarsi tra 50 coni il più velocemente possibile, cercando di battere un tempo record e sapendo di non poterne toccare neanche uno per far sì che valesse – ho decisamente sentito la pressione“, ha dichiarato Chambers. “Tutto è andato per il meglio nella mia ultima corsa; la macchina ha funzionato benissimo e ho trovato il grip di cui avevo bisogno”.



“Ringrazio la mia famiglia e la Porsche per avermi sostenuto e per aver creduto in me”.

Ben fatto, signorina Chambers. Non vediamo l’ora di vedere ulteriori successi nella sua carriera agonistica.