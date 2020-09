Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 4 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni da Nord a Sud grazie all’azione stabilizzante dell’alta pressione che garantirà bel tempo fino a domenica e temperature tipicamente estive, con minime comprese fra 18 e 23 gradi in pianura.

Sabato 5 settembre ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutti i settori, con le massime che oscilleranno fra 28 e 33 gradi. Dal pomeriggio possibili acquazzoni sulla fascia alpina orientale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nell’area di Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 127.5 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano.

A Sud di Trento sulla A22 Brennero-Modena (Km 204.3 – direzione: Brennero) coda di 6 km tra Verona Nord e Ala Avio per incidente.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 93 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori.

Fra Parma e Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 104.8 – direzione: Milano) rallentamenti tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero. Alle porte di Bologna code a tratti sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

In Campania si segnala un incidente sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) tra Agnano e Astroni per incidente. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 8.185 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra San Giorgio a Cremano e Svincolo Portici Sud per lavori. In A30 Caserta-Salerno (Km 42.7 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori.