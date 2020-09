In questo splendido video vedremo due McLaren Senna percorrere le strade regolari a velocità folle godendo della sua bellezza.



Vedere una McLaren Senna su strada è abbastanza speciale di suo, ma questo video di Shmee150 ne mostra un paio che corrono in tandem su un tratto di autostrada senza restrizioni di velocità. Con il serbatoio quasi vuoto, spinge l’ipercar a 330 chilometri all’ora.

Shmee150 tiene alcune delle sue auto nel garage di un amico che è pieno di macchine costose. Entrambi portano le loro Senna a cena fuori per il viaggio ad alta velocità.

Vedere la Senna girare insieme ad auto normali mette in evidenza le incredibili prestazioni della McLaren. A Shmee150 basta sfiorare l’acceleratore per passare dall’altro lato della strada. Quando il traffico si assottiglia, è in grado di arrivare molto vicino alla velocità massima annunciata del veicolo 340 km/h.

Dobbiamo anche applaudire i nervi d’acciaio di Shmee150. Poco dopo il viaggio, guarda in basso, e l’indicatore del carburante gli dice che rimangono circa 10 chilometri di autonomia. Più tardi, è possibile vedere il display che indica 5 chilometri da percorrere. Eppure, fa ancora una corsa a tutto gas con la minaccia reale di rimanere senza carburante.

Entrambe le Senna riescono ad arrivare a casa. Anche se causano un po’ di confusione nel traffico lungo la strada quando cercano di entrare nello stretto vialetto di un parcheggio.

Shmee150 mette finalmente un po’ di benzina nella sua Senna sicuramente molto assetata, e lui e il suo amico partono nella notte per tornare al lussuoso garage.

Shmee150 promette di prepararsi per un grande viaggio nel prossimo futuro.