La crisi Ferrari è diventata così comica da essere presa di mira anche dal famoso mattatore televisivo Maurizio Crozza, che ha imitato Mattia Binotto

La crisi in cui è sprofondata quest’anno la Ferrari è così drammatica da diventare perfino comica. E allora non sorprende che uno dei più famosi imitatori e mattatori della televisione italiana, Maurizio Crozza, sfoderi un nuovo personaggio, vestendo i panni del team principal della Rossa, Mattia Binotto.

Il comico genovese prende di mira le famose dichiarazioni dell’ingegnere italo-svizzero, che manifestano tutte le sue difficoltà nella ricerca delle cause delle prestazioni non all’altezza delle vetture. “La situazione è difficile, non c’è dubbio. Si tratta di capire, perché poi dobbiam capire, ma ci vuole anche pazienza”, dichiara Crozza–Binotto.

Crozza e la Ferrari, ridiamo per non piangere

Ed è tutto un elencare difetti improbabili: “In curva la macchina non tiene, in rettilineo siamo lenti, ogni tanto il motore non si accende: dev’essere l’antifurto, ma dobbiam capire se è l’antifurto, perché poi se accendi l’antifurto il volante non gira… Ogni tanto si apre anche il bagagliaio, tante volte abbiam perso il ruotino”.

Ma c’è anche un aspetto positivo: “La radio oggi funziona!”. Giusto in tempo per sentire Charles Leclerc che si lamenta e tira giù qualche moccolo. In chiusura Crozza–Binotto chiosa così: “C’è qualcosa che ci sta sfuggendo. Tipo? Tutte le altre macchine!”.

Maurizio Crozza è pronto a tornare con il suo programma Fratelli di Crozza da venerdì 18 settembre in prima serata sul Nove ed è probabile che Mattia Binotto diventi uno dei suoi personaggi ricorrenti quest’anno. La situazione è grave ma non seria, si diceva una volta. Tanto vale riderci su.