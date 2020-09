Nonostante manchino pochissime settimane al debutto della nuova BMW M3, l’auto è stata filmata al Nurburgring per gli utlimi test.



Ci stiamo avvicinando rapidamente alla rivelazione della M3 da parte di BMW, quindi non siamo sorpresi di vederla tornare al Nurburgring per alcuni test dell’ultimo minuto. La casa automobilistica tedesca rivelerà la berlina sportiva, e la M4, il 23 settembre.

L’ultimo video mostra la M3 ancora coperta di mimetismo, il che è strano se si considera l’avvicinarsi della rivelazione. Tuttavia, anche con i rivestimenti, la forma della lamiera sottostante è un segreto mal custodito. La massiccia griglia è impossibile non vederla, e possiamo vedere che le fasce riceveranno un restyling aggressivo, resistente e funzionale. Si notano anche l’altezza di marcia abbassata, il diffusore posteriore sportivo e le doppie uscite a doppio scarico. Sembra una berlina più sportiva della Serie 3, come è sempre stata.

Sebbene BMW tenga nascosto il look della M3, non tutto ciò che la riguarda è un segreto. Sappiamo che quando arriverà, sfoggerà il motore BMW bi-turbo da 3,0 litri sei cilindri in linea. Produrrà 473 cavalli con un cambio manuale a sei marce o automatico a otto marce. La più performante M3 Competition utilizzerà lo stesso motore, ma produrrà 503 CV. Tuttavia, sarà possibile abbinarla solo con il cambio automatico.

All’interno, ci dovrebbero essere sedili migliorati, finiture uniche, cuciture a contrasto M e un sacco di marchio BMW M. Ci aspettiamo che le versioni a trazione posteriore di entrambe arrivino prima delle versioni a trazione integrale.

C’è anche un modello M3 Touring in fase di sviluppo, anche se mancano almeno due anni alla produzione.