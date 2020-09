Valentino Rossi si prepara alla gara di Misano tra allenamenti al Ranch e al volante di una Corvette sul circuito di papà Graziano.

Valentino Rossi, dopo qualche giorno di relax in barca, è tornato nel suo Ranch di Tavullia per allenarsi in sella alla sua Yamaha YZ450F e con i ragazzi della VR46 Academy. Fra una settimana prenderà il via il primo week-end di Misano, la gara di casa, dove per la prima volta nel 2020 sarà ammessa una minima parte di pubblico. E potrebbe essere l’occasione giusta per annunciare il suo nuovo contratto con il team malese Petronas SRT, satellite della Yamaha, dove andrà a fare coppia con l’amico Franco Morbidelli.

Nell’attesa del grande appuntamento sul circuito di San Marino, Valentino Rossi ha ammazzato il tempo con una giornata a bordo di una Corvette da 700 CV in compagnia di suo padre, amante di auto e drifting, e della sua dolce metà Francesca Sofia Novello, su un piccolo tracciato di proprietà di suo padre – altro appassionato di drift – situato anche lui a Tavullia.

Come si può vedere nel video che lo stesso Valentino Rossi ha condiviso sui suoi canali social, non ha nessun problema a gestire una quattro ruote di simile potenza, del resto ha già una lunga esperienza nel Monza Rally Show. E non è un mistero che una volta che appenderà il casco al chiodo e dirà addio alla MotoGP, si dedicherà alle corse automobilistiche in eventi endurance di rilievo internazionale.