Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 3 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli soleggiati al Centro e al Nord salvo possibili piogge di breve durata sull’Appennino toscano e le Alpi friulane. Cieli poco nuvolosi al Sud, con qualche precipitazione sull’Appennino e la Calabria jonica. Saranno possibili dei brevi fenomeni anche in Sicilia e Sardegna, ma di scarso rilievo. Le temperature massime saranno comprese fra 26 e 30 gradi. Dal pomeriggio nuvolosità in progressione su tutta la fascia appenninica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. In A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Coda tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Tra Piacenza e Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 89.65 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Fiorenzuola e Fidenza per lavori. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Nord di Firenze in A1 DIRETTISSIMA (Km 29.8 – direzione: Bologna) traffico rallentato tra Aglio KM 255 e Firenzuola per veicolo in avaria.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 42.7 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 7.8 – direzione: Napoli) coda tra Ercolano – Scavi e San Giorgio a Cremano per lavori in corso.