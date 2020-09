Matteo Ferrari, campione MotoE 2019, sostituirà Leandro ‘Tati’ Mercado sulla Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa Racing nel round Superbike a Teruel.

Davvero sfortunato Leandro Mercado nella Superpole Race Superbike ad Aragon. Il pilota argentino è stato centrato da Tom Sykes poco dopo la partenza e ha rimediato un infortunio.

Il pilota del team Motocorsa Racing ha dovuto saltare la seconda manche e non ci sarà neanche in questo secondo round al Motorland. La squadra italiana ha preferito evitare rischi: “Non voglio rischiare di compromettere il prossimo weekend – spiega il team manager Lorenzo Mauri – andando a sforzare la sua caviglia sinistra; preferisco che ci fermiamo adesso per poi tornare in pista al 100% nel prossimo Round di Barcellona dove continueremo a lavorare come fatto finora. Tati tornerà in Italia per iniziare i necessari trattamenti medici che lo porteranno a recuperare completamente”.

Sulla Ducati di Mercado salirà un altro pilota: Matteo Ferrari. Si tratta del campione del mondo MotoE 2019, al quale il team Gresini ha permesso di fare ora il suo esordio nel Mondiale Superbike. Il 23enne italiano in passato ha corso in Moto3, Superstock 1000, CIV Superbike e CEV Moto2.

Ferrari è sicuramente molto motivato nel salire sulla Ducati Panigale V4 R di Mercado. Non sarà un weekend facile quello ad Aragon, dato che dovrà imparare velocemente tante cose. Non possono esserci grandi aspettative, però il rider romagnolo spera di crescere di sessione in sessione e di lasciare buone impressioni al suo debutto nel WorldSBK.

