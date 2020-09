Programma del round SBK 2020 a Teruel: gli orari per seguire in diretta tv e streaming Prove Libere, Qualifiche, Gara 1, Superpole Race e Gara 2 ad Aragon.

Il campionato mondiale Superbike 2020 ritorna in pista e lo fa nuovamente ad Aragon, anche se stavolta l’appuntamento è denominato round di Teruel ispirandosi al nome della provincia della comunità d’Aragona.

Lo scorso weekend non ci ha fatto mancare delle emozioni e anche in questo ce ne aspettiamo altre. Si prevede una grande battaglia tra Jonathan Rea sulla Kawasaki e la coppia Scott Redding-Chaz Davies sulla Ducati. Il cinque volte campione del mondo SBK ha vinto Superpole Race e Gara 2 domenica, dopo aver chiuso terzo Gara 1 dietro ai due ducatisti. Ha potuto chiudere la settimana con la testa della classifica generale.

SBK 2020, round Aragon 2: dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà interessante vedere anche se ci sarà una terza Ducati, quella di Michael Ruben Rinaldi del team privato Go Eleven, a inserirsi nella lotta per il podio. Il pilota riminese è in crescita e può fare bene anche stavolta ad Aragon. Attenzione anche a Toprak Razgatlioglu, deludente con la Yamaha nello scorso weekend e voglioso di riscatto. Da verificare Alvaro Bautista, che ha riportato Honda sul podio in Gara e cerca conferme.

Il round Superbike di Teruel potrà essere visto in diretta TV su Sky Sport MotoGP. Il canale in chiaro TV8 darà solamente le differite di Gara 1, Superpole Race e Gara 2. In diretta in questo fine settimana trasmetterà il GP d’Italia di Formula 1 a Monza, quindi niente SBK. Per quanto riguarda la diretta streaming, sono a disposizione i servizi Sky Go e Now TV.

SKY SPORT MOTOGP

Venerdi 4 settembre 2020

10:30 – 11:20 WorldSBK – FP1

15:00 – 15:45 WorldSBK – FP2

Sabato 5 settembre 2020

11:00 – 11:25 WorldSBK – Superpole

11:40 – 12:05 WorldSSP – Superpole

12:20 – 12:40 WorldSSP300 – Superpole

14:00 WorldSBK – Gara 1

15:15 WorldSSP – Gara 1

16:30 WorldSSP300 – Gara 2

Domenica 6 settembre 2020

11:00 WorldSBK – Gara Superpole

12:30 WorldSSP – Gara 2

14:00 WorldSBK – Gara 2

15:15 WorldSSP300 – Gara 2

TV8

Sabato 4 settembre

17:15 Gara 1 SBK (differita)

Domenica 5 settembre

18:15 Superpole Race SBK (differita)

19:15 Gara 2 SBK (differita)