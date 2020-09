Arriverà nel 2022 su Netflix una serie tv che racconterà la vita o la carriera sportiva di Ayrton Senna, con il sostegno della famiglia del campione

Netflix ha annunciato la produzione in corso di una miniserie che riprodurrà sullo schermo la vita del leggendario campione di Formula 1 Ayrton Senna. Attualmente senza titolo, la serie sarà divisa in otto puntate, sarà distribuita nel 2022 e racconterà la vita e la carriera sportiva del brasiliano.

L’inizio della vicenda coinciderà con il debutto della sua parabola automobilistica, quando il pilota paulista si trasferì per la prima volta in Inghilterra per correre in Formula 1600 nel 1981. Successivamente seguirà la storia delle sue quarantuno vittorie, dei suoi tre titoli mondiali, fino alla tragica conclusione con il suo incidente fatale nel Gran Premio di San Marino 1994. Non è stato ancora deciso il nome dell’attore che interpreterà il protagonista.

Un racconto personale di Ayrton Senna

“Il progetto”, si legge nel comunicato stampa ufficiale di annuncio di Netflix, “darà agli appassionati la possibilità di tagliare il traguardo non con Senna, ma con Beco, l’affettuoso soprannome con cui il pilota era conosciuto tra gli amici e i familiari. Più che ricordare semplicemente i momenti importanti della sua carriera, la miniserie è un invito ad esplorare la personalità e le relazioni familiari del tre volte iridato. Senna ha profondamente incarnato la volontà di crescita del popolo brasiliano e ha scaldato i cuori di giovani, adulti e bambini in tutto il mondo”.

La serie si realizzerà con il sostegno della famiglia Senna, che offrirà uno sguardo intimo nella vita del pilota. “È molto speciale poter annunciare che racconteremo una storia che solo poche persone conoscono”, ha commentato la sorella di Ayrton, Viviane Senna. “La famiglia è impegnata a rendere questo progetto del tutto unico e senza precedenti”.