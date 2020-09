Misano aprirà le porte ad una piccola porzione di fan in vista del doppio GP. I possessori di biglietto dovranno scarica la nuova App MWC.

Sono attesi 10.000 fan al giorno nel doppio week-end di Misano, il primo autodromo ad aprire le tribune alle persone per la prima volta in questa stagione contraddistinta dall’emergenza Coronavirus. Per accedere all’interno dell’autodromo coloro che sono muniti di biglietto dovrà scaricare la nuova App MWC che guiderà fino al proprio posto in tribuna.

Questo progetto digitalizzato ha subito un’accelerazione durante il periodo del lockdown, essendo già in cantiere per mettersi al servizio delle 650mila persone che nel corso dell’anno accedono al Misano World Circuit Marco Simoncelli. “Ciò che è accaduto ci ha chiesto di accelerare sul progetto di realizzazione della App – spiega Andrea Albani, managing director – perché è fondamentale promuovere il processo di ritorno alla normalità nel rispetto dei protocolli di sicurezza e utilizzando gli strumenti digitali”.

Scaricando la App, e con il biglietto in dotazione, gli spettatori potranno pianificare in tutta sicurezza dove parcheggiare e da quale cancello accedere. Realizzata in collaborazione con la web agency di San Marino Studio99. “Da una decina d’anni – spiegano da Studio 99 – ci dedichiamo all’ambito web e dello sviluppo software. Con entusiasmo abbiamo deciso di affrontare la sfida di questa web application che consente di poter vivere l’atmosfera di MWC in sicurezza e con tutte le informazioni utili a godere pienamente dell’emozionante spettacolo. Alla fine del progetto sarà reso digitale tutto il supporto che prima veniva trasmesso dal personale in modo diretto, con ulteriori servizi innovativi”.