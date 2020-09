Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 3 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, salvo qualche addensamento cumuliforme nel corso della notte su Calabria jonica e Sicilia. Temperature minime in leggero rialzo e comprese fra 17 e 22 gradi.

Venerdì 4 settembre si insedia l’alta pressione garantendo bel tempo e temperature in ascesa quasi ovunque. Velature sparse lungo le località appenniniche, ma senza fenomeni. Cieli poco nuvolosi sulla Sicilia, in particolare nelle ore del pomeriggio. Le massime oscilleranno fra 26 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A8 Milano-Varese (Km 18 – direzione: Varese) traffico a rilento a Castellanza provenendo da Milano per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Traffico rallentato sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 272 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Bivio A1-Variante.

In Abruzzo, nei pressi di Lanciano, traffico a rilento sulla A14 Pescara-Bari (Km 418.9 – direzione: Pescara) tra Val di Sangro e Lanciano per materiali dispersi.

All’altezza di Milano sulla A16 Napoli-Canosa (Km 60.7 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Benevento e Avellino est per veicolo in avaria. Più a Sud, nel Salernitano, sulla A30 Caserta-Salerno si segnalano rallentamenti tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 8.185 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra San Giorgio a Cremano e Svincolo Portici Sud per lavori in corso.