“Quello che vorrei dire è che non è mai sbagliato chiedere aiuto se ne ne avverte il bisogno”, ha poi spronato i suoi seguici a non temere l’onesta emozionale. “Mostrare il proprio lato vulnerabile non rende sbagliati o deboli. Non importa ciò che dicono gli altri. Chiunque può arrivare all’obiettivo prefissato. Quello che si deve fare è crederci e mettersi all’opera”, ha concluso quasi citando un famosissimo messaggio che lanciò nel 1994 il suo idolo Ayrton Senna.

Durante il lockdown il 35enne è stato molto criticato per le sue ingerenze in tematiche politiche.

Chiara Rainis