Nel calendario della F1 2021 sarebbero previsti solo tre giorni di test invernali a Barcellona, Jerez o Bahrein, prima dell’inizio del Mondiale

Saranno solo tre le giornate di test invernali previste in calendario prima del via del Mondiale di Formula 1 2021. Lo rivela la rivista specializzata tedesca Auto Motor und Sport. Il numero delle sessioni di prova pre-campionato si è andato progressivamente riducendo nel corso delle ultime stagioni: quest’anno si è disputata una doppia tre giorni a Barcellona a fine febbraio.

Ma la cifra sarebbe destinata a scendere ad appena tre giorni nel 2021, che si terrebbero in un circuito ancora da definire. Il corrispondente della testata teutonica, Tobias Gruner, scrive che si sarebbe discusso addirittura dell’ipotesi di cancellare del tutto i test invernali nel 2021, con l’obiettivo di tagliare i costi e far fronte così alla crisi economica derivante dal coronavirus.

Solo tre giorni di test F1 nell’inverno 2021

Ma la squadra che avrebbe maggiormente fatto sentire la sua voce contraria a questa eventualità, spingendo invece per disputare almeno tre giorni di collaudi, sarebbe stata la McLaren, che ha più bisogno delle altre di provare in quanto proprio quest’inverno passerà dai motori Renault a quelli Mercedes.

Le tre piste candidate come sede unica dei test sarebbero di nuovo Barcellona, ma anche Jerez e Sakhir, in Bahrein. Quest’ultima, stando a quanto rivela sempre Gruner, sarebbe la favorita anche per ospitare il Gran Premio inaugurale della stagione 2021, dal momento che Melbourne (storica sede della prima gara del calendario) rimane in completo lockdown, e ha appena dichiarato il prolungamento del suo stato di emergenza per altri sei mesi.