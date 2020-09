Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile al Nord con rovesci sull’arco alpino centro-orientale e tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna, con fenomeni in attenuazione durante la notte. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, con qualche addensamento lungo i litorali e possibili piovaschi sulla Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale. Temperature minime comprese tra 15 e 20 gradi, di poco superiori in Campania e Sicilia.

Giovedì 3 settembre tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord, salvo qualche precipitazione di breve durata sull’Appennino toscano. Cieli poco nuvolosi al Sud, con fenomeni sparsi su Calabria jonica e Sardegna orientale. Le massime oscilleranno tra 26 e 30 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

Diversi i cantieri aperti sulla rete autostradale ligure. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 9.7 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 45.4 – direzione: Rosignano) coda di 2 km tra Lavagna e Sestri Levante per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.9 – direzione: Genova) coda a Bivio A7/A12 Genova-Livorno per veicolo in avaria.

Alle porte di Bologna sulla A1 Bologna-Firenze (Km 209 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per incidente.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 42.7 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020. Alle porte di Napoli sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori.