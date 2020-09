Marc Marquez apre il mese di settembre con una foto sui social e un messaggio: “E’ il 1° settembre, ma sii felice”.

Marc Marquez appare sorridente sui social e tranquillizza i suoi fan: “È il 1 settembre, ma sii felice”, recita il testo che accompagna una sua foto. Il campione della Honda indossa un protettore al braccio destro che ha dovuto sottoporre a intervento chirurgico per due volte, dopo l’incidente a Jerez nel corso del primo appuntamento del Motomondiale 2020.

In occasione dell’ultimo Gran Premio in Austria Honda e Marc Marquez hanno annunciato che non tornerà alle corse prima di due o tre mesi. Con il campionato ormai vanificato per il Cabroncito diventa inutile prendere ulteriori rischi. La riabilitazione procede a piccoli passi, senza fretta, con l’obiettivo di tornare solo quando sarà al 100% delle condizioni fisiche.

Un protettore al braccio per il Cabroncito

Ad attirare l’attenzione è senza dubbio la protezione che indossa sul braccio destro per proteggere l’omero, segno evidente che i tempi di recupero stavolta saranno più lunghi di quanto previsto al termine della prima operazione. La riabilitazione continua con il suo fisioterapista personale che lo segue da tempo, Carlos J. Garcia, impegnato anche con la Clinica Mobile.

Stavolta a seguire il recupero di Marc Marquez ci sono più medici, così da poter consultare opinioni differenti ed evitare errori come accaduto dopo il primo intervento. Massima fiducia nel dott. Xavier Mir, ma il campione di Cervera ha capito la lezione per il futuro. Adesso l’obiettivo è competere almeno qualche gara nel finale di stagione, prima di concentrarsi sul campionato 2021.