L’epidemia di COVID-19 ha cancellato o posticipato gli autosaloni a destra e a sinistra, e sembra che il Los Angeles Auto Show non faccia eccezione.



Automotive News sostiene che l’evento di Los Angeles originariamente programmato per la seconda metà di novembre è stato riprogrammato per il 21-31 maggio 2021. Si ritiene che un annuncio ufficiale da parte degli organizzatori del salone, che conferma le nuove date, potrebbe arrivare già questa settimana.

Se l’evento che si terrà nella Città degli Angeli si sposterà effettivamente a maggio del prossimo anno, significa che sarà inserito tra il New York Auto Show di aprile e il Detroit Auto Show (NAIAS) di giugno. Come fa notare AN, sarebbe piuttosto difficile per le case automobilistiche decidere dove presentare i loro nuovi splendidi modelli, considerando che ci saranno tre grandi saloni dell’auto in un arco di tempo di tre mesi piuttosto che il consueto periodo di sette mesi in un anno normale.

A causa della pandemia di coronavirus, gli organizzatori dei saloni di New York e Detroit non hanno avuto altra scelta se non quella di cancellare gli eventi, lo stesso vale per il Salone di Parigi. Era stato programmato per i primi di ottobre, ma ora non si hanno più notizie. Per quanto riguarda il Motor Show di Pechino, che si sarebbe dovuto tenere in aprile, è stato rimandato a fine settembre. Al momento della stesura, il salone in Cina è ancora in programmazione dal 26 settembre al 5 ottobre.