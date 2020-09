Bugatti vuole celebrare la mitica Targa Florio con una reunion tra la Bugatti Divo e la Type 35 in un improbabile incrocio con il passato.



Quando si parla di Bugatti e della sua lunga storia, è difficile non parlare di Targa Florio. Il circuito italiano era considerato la sede di una delle gare di endurance più prestigiose ma anche una delle più dure e pericolose al mondo. La prima gara di Targa Florio si svolse nel 1906.

La Targa Florio era molto vicina al cuore della casa automobilistica francese, soprattutto per le leggendarie cinque vittorie consecutive nella suddetta gara di resistenza. Bugatti vinse per la prima volta nel 1925 con il Type 35, mentre Albert Divo vinse la gara a bordo di un Type 35 nel 1928 e l’anno successivo. Questo segnò la prima e unica volta in cui una casa automobilistica vinse la gara per cinque anni consecutivi.

Questa volta la Targa Florio testimonia ancora una volta un’altra storica impresa della Bugatti: un ricongiungimento familiare tra la Divo e una Type 35. Come detto, il legame tra i due sta nei loro omonimi, con l’ipercar moderna che prende il nome da Albert Divo che ha guidato la storica vittoria per il marchio francese.

Queste due importanti Bugatti si incontrano per la prima volta in pista, ed è possibile vedere il momento storico nel video in calce. Ma soprattutto, questo è un modo per Bugatti di guardare indietro alla sua ricca storia – probabilmente il modo migliore per andare avanti verso un futuro fruttuoso.

Le prime hypercar Divo per i clienti sono già state rivelate il mese scorso, completando il primo lotto di consegne ai clienti. Bugatti ha dichiarato che il resto delle 40 unità sarà consegnato entro la fine del primo trimestre del 2021, completando l’impegno a produrre hypercar da milioni di euro.