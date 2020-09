Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 1° settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, salvo addensamenti cumuliformi sulla fascia alpina, l’alto Tirreno, il basso Adriatico e la Calabria jonica. Non si segnalano precipitazioni nella prima metà di giornata, salvo qualche possibili piovasco sull’Appennino toscano. Temperature massime in calo e comprese fra 23 e 28 gradi. Nel pomeriggio si prevedono piogge sulle Alpi orientali e l’Appennino meridionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Bivio A4/Tangenziale Nord MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 1.2 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Inizio A1 Milano-Napoli e Bivio A1/Raccordo Tang. est MI per lavori.

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna rallentamenti in uscita a Fiorenzuola provenendo da Milano e Coda di 5 km tra Fiorenzuola e Fidenza per incidente. A Sud di Bologna sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 9 – direzione: Firenze) coda di 2 km tra Bivio A1-Variante e Badia per veicolo in avaria.

Nei pressi di Pescara sulla A14 Ancona-Bari (Km 387.4 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per lavori in corso.

A Sud di Napoli in A3 Napoli-Salerno (Km 9 – direzione: Napoli) coda di 4 km tra Torre Annunziata Nord e Portici Ercolano per lavori. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 44 – direzione: Salerno) scorta veicoli tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per incidente.