In questo video di Shmee150 potremo ammirare le più belle e rare Porsche di ogni epoca all’interno del magazzino della casa tedesca.



Nemmeno l’imponente museo di Porsche è abbastanza grande per ospitare tutti i veicoli, i concept e le auto da corsa più importanti della collezione dell’azienda. Nel suo ultimo video, Shmee150 visita il magazzino che custodisce le eccedenze, ed è un paese delle meraviglie per ogni appassionato del marchio tedesco.

Shmee150 inizia visitando il museo dove Porsche espone alcune delle sue creazioni più famose che probabilmente conoscete. C’è una serie di auto da corsa che vanno dalla recente 919 Hybrid alla Cisitalia 360 grand prix della fine degli anni Quaranta. Sono esposte anche alcune stranezze, come il prototipo ingegneristico della 918 Spyder che ha solo i pannelli della carrozzeria strettamente necessari.

La vera magia inizia quando Shmee150 entra nel magazzino. Lì, l’azienda mette in fila i suoi veicoli rari e in alcuni punti li impila fino al soffitto. Che si tratti di macchine stradali Porsche, prototipi o auto da corsa, qui c’è qualcosa di bello da vedere. La milionesima 911 si trova accanto a rarità come la recente Speedster. Tutti i modelli GT della generazione 991 si allineano insieme.

Uno dei veicoli storicamente più significativi è la 911 Carrera aspirata naturalmente. In particolare, si tratta di una Targa GTS in rosso carminio con cambio manuale.

Un’altra sorpresa è vedere il prototipo di Porsche per una Cayenne cabriolet. E’ una due porte con il tettuccio cabrio e il montante C pesantemente modificato. Anche se non è bella, il veicolo è indubbiamente interessante. A giudicare da altri crossover cabriolet, la Cayenne in questione sarebbe stata probabilmente un fallimento sul mercato.