Alcune immagini spiano hanno svelato in anteprima l’interno della nuova generazione del Nissan Frontier, il pick-up della casa completamente rinnovato.

Pur sapendo che una nuova generazione della Nissan Frontier è in arrivo per l’anno del modello 2021, la casa automobilistica non ha offerto alcuno sguardo su ciò che ci si potrebbe aspettare. Ora, una nuova serie di scatti spia di Motor1.com forniscono finalmente uno sguardo al pick-up, compresa una vista completamente non mimetizzata degli interni.

Nonostante l’interno non nascosto, gli ingegneri avvolgono l’esterno con un bel po’ di camuffamento. Da ciò che è visibile, il pick-up assume uno stile cesellato con pieghe affilate e linee angolari. Lo stile evoca in qualche modo l’aspetto dell’ultimo Titan. Inoltre, non ci sono segni delle doppie strisce di luci di marcia a LED della precedente immagine teaser.

All’interno, il Frontier ha un aspetto decisamente migliore. La qualità del materiale sembra notevolmente migliorata con tocchi come le cuciture a contrasto tra il materiale nella parte superiore e inferiore del cruscotto.

La parte centrale include un nuovo schermo di infotainment molto più grande. L’enorme lunetta nera intorno all’esterno suggerisce che Nissan potrebbe preparare un’opzione ancora più grande che occuperebbe l’intero spazio.

Più in basso ci sono i controlli HVAC con un display digitale che mostra la temperatura richiesta per il sistema climatico a doppia zona. A sinistra, c’è un quadrante per il controllo della cassa di trasferimento con impostazioni 2WD, 4WD Hi, e 4WD Low.

La fila più bassa comprende i comandi per i sedili riscaldati e il volante. Ci sono anche un paio di prese USB.

Le foto non danno un angolo migliore per osservare bene il cruscotto e solo il bordo del tachimetro è visibile che sembra avere una striscia cromata tutta intorno.