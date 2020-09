Decolla la carriera televisiva di Nico Rosberg: oltre all’opinionista nei Gran Premi, ora diventa giudice in un reality show tedesco

Se un tempo il suo strumento di lavoro preferito era il volante, oggi Nico Rosberg ci sta prendendo gusto con il microfono e la telecamera. L’ex pilota di Formula 1 e campione del mondo 2016 è lanciatissimo nella sua nuova carriera televisiva. E non solo come opinionista sportivo.

Alla sua veste di commentatore nei Gran Premi, infatti, Rosberg ne affianca oggi una nuova di giudice in un reality show tedesco, intitolato “La fossa dei leoni”, sul canale tv Vox. Il meccanismo dello spettacolo è molto semplice: i concorrenti sono aspiranti imprenditori che presentano le loro idee a potenziali investitori multimilionari per cercare di attirare il loro interesse.

Lange genug gewartet: Nur noch 3 Stunden bis zu meiner ersten Folge Die Höhle der Löwen! Freut ihr euch auf heute Abend? Um 20:15 geht’s los – bei @VOXde! Ich bin vor dem Fernseher und natürlich hier bei Twitter dabei 😀#DHDL @voxdhdl pic.twitter.com/RDzVzKqpT3 — Nico Rosberg (@nico_rosberg) August 31, 2020

La nuova vita di Nico Rosberg

Uno di questi finanziatori è proprio Rosberg, che del resto da quando ha appeso il casco al chiodo si è dedicato a tempo pieno agli affari: dall’immobiliare all’oro fino al mondo delle imprese ecologiche e sostenibili. “Già di per sé è una cosa parecchio dura quella di imporsi”, ha spiegato il teutonico, come riferisce la Gazzetta dello Sport. “Così mi sembra di essere seduto al fianco di Lewis Hamilton, visto che anche qui sembra ci sia una lotta ruota a ruota molto strategica”.

E Nico si prospetta un osso molto duro da convincere: “Ci sono molti rischi da considerare. In questo campo oltre il 50% delle startup sono insolventi e quindi molte non sono fonte di guadagno. Soltanto il 10% circa di loro hanno un futuro”.

Ad avere un futuro già segnato sul piccolo schermo sembra invece proprio lo stesso ex portacolori iridato della Mercedes: “Stare di fronte a una telecamera è un qualcosa che ho imparato a fare nel corso degli anni”, ammette. “Quando andavo a scuola non riuscivo a presentare neanche un compito di fronte alla classe perché ero troppo timido e insicuro. Anche fino a 15 anni fa partecipare a un qualcosa come La Fossa dei Leoni sarebbe stato impossibile. Però ho lavorato duro, sono migliorato e ora mi diverto”.