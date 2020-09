Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 1° settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli coperti e piogge sparse sul Nordest e sull’Appennino meridionale, con fenomeni in rapido assorbimento. Tempo stabile e cieli sereni altrove, ma in serata nuvole in aumento al Nord che porteranno ancora precipitazioni su Veneto e alta Lombardia. Temperature minime in lieve calo e comprese tra 15 e 20 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Mercoledì 2 settembre tempo variabile al Nord, con possibili piogge e temporali su Romagna e Alpi orientali che dal pomeriggio si estenderanno anche su Veneto e bassa Lombardia. Cieli sereni al Sud, salvo addensamenti sparsi su Lazio e Irpinia che potrebbero arrecare qualche piovasco. Le massime oscilleranno fra 25 e 29 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico rallentato in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

A Genova Ovest A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri)

Coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 14 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

A Firenze Sud sulla A1 Firenze-Roma (Km 306 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello.

A Nord di Foggia sulla A14 Pescara-Bari incendio tra San Severo e Poggio Imperiale.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 42 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.