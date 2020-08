Abarth realizza due edizioni speciali della 595: “Scorpioneoro” e “Monster Energy Yamaha” con motore da 165 CV.

Abarth presenta due edizioni speciali che esprimono la doppia anima del marchio: stile e performance da un lato, Heritage e Fun dall’altro. Sono le serie speciali Abarth 595 Scorpioneoro e Abarth 595 Monster Energy Yamaha che si possono ordinare presso le concessionarie ufficiali.

Abarth 595 Scorpioneoro

L’Abarth 595 Scorpioneoro è una limited edition fabbricata in soli 2.000 esemplari che rende omaggio e si ispira alla esclusiva A112 Abarth “Gold Ring”, realizzata nel 1979 in soli 150 esemplari. A contrassegnare questa versione speciale sono livrea nera con dettagli dorati e interni raffinati. Pensata per chi ama il comfort di guida senza rinunciare alle prestazioni. Spinta da un motore 1.4 T-jet da 165 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3″, abbinato a cambio meccanico o, su richiesta, al cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante.

Abarth 595 Scorpioneoro vanta cerchi in lega da 17” “formula oro” con finitura dorata o, a richiesta, i cerchi in lega da 17” “formula black” neri ma con dettaglio dorato: lo scorpione sul copri mozzo. Ottima la dotazione dell’infotainment: di serie il sistema UconnectTM 7″ HD completo di Apple CarPlay e Google Android AutoTM e l’impianto BeatsAudio con una potenza totale di 480 Watt e un amplificatore digitale a 8 canali.

Abarth 595 Monster Energy Yamaha

La seconda serie speciale Abarth 595 Monster Energy Yamaha nasce in collaborazione con il marchio racing Yamaha, sigillando una partnership che va avanti dal 2015. Realizzata in 2.000 esemplari, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con il famoso energy drink Monster.

Il design è chiaramente ispirato alla livrea della YZR-M1 del team Yamaha factory di Valentino Rossi e Maverick Vinales, con carrozzeria bicolore blu e nero, a richiesta anche totalmente nera, con il logo “Monster Energy Yamaha MotoGP” posizionato sopra il logo “595” in basso sulla fiancata. Sul cofano il celebre graffio del brand Monster che suggella la nuova collaborazione tra lo Scorpione e il famoso energy drink. Anche la Abarth 595 Monster Energy Yamaha è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet che eroga 165 CV.

Di serie il volante sportivo, tagliato nella parte inferiore e il tasto “Sport” che agisce sull’erogazione di coppia massima; sulle tarature del servosterzo; sulla risposta al comando dell’acceleratore e, non ultimo, sul timbro dello scarico Record Monza con valvola attiva. Speciale l’impianto frenante realizzato ad hoc per Abarth con dischi anteriori ventilati da 284 mm e a quelli posteriori da 240 mm. Di serie anche le sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) che aumentano la tenuta di strada, la maneggevolezza e la stabilità rendendo l’esperienza di guida unica.