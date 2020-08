Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 31 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord e in Sardegna, con forti temporali che interesseranno soprattutto la Toscana dove vige l’allerta meteo. Qui le temperature subiranno un deciso calo e saranno comprese tra 22 e 25 gradi. Tempo ancora ampiamente soleggiato al Sud, con massime che oscilleranno fra 30 e 35 gradi, ma dal pomeriggio sporadici fenomeni interesseranno l’Appennino campano e zona del Gargano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 75 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Chiusa-Valgardena e Bolzano Nord per lavori in corso. Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano.

A Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 98 – direzione: Napoli) coda tra Fidenza e Parma per lavori in corso.

A Nord di Pesaro sulla A14 Bologna-Ancona (Km 129.5 – direzione: Bologna) traffico rallentato tra Riccione e Rimini sud per incidente. Nei pressi di Pescara sulla A14 Ancona-Bari (Km 388.4 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per lavori.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 19 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 12.5 – direzione: Napoli) coda tra Torre del Greco e Portici Ercolano per lavori in corso.