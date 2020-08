Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 31 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Parziali schiarite sul Nordovest, continua il tempo instabile al Nordest, in particolare sull’alto Adriatico e l’Emilia Romagna. Piove anche al Centro, ma in tarda serata i fenomeni di attenueranno. Brevi piovaschi anche al Sud, tra Campania e Puglia centrale, ma di breve durata. Temperature minime in leggero calo e comprese tra 15 e 20 gradi, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud.

Martedì 1 settembre sarà una giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in transito sulla fascia alpina, sulla Puglia e il litorale campano, ma senza precipitazioni. Le temperature massime subiranno una decisa diminuzione e oscilleranno tra 23 e 27 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 6 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Milano sud e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per incidente. Verso Parma coda di 1 km tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. Alle porte di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

A Nord di Firenze, sulla A1 Bologna-Roma code a tratti tra Firenze sud e Bivio A1-Variante e tra Firenze sud e Firenze Scandicci. In A1 Firenze-Roma (Km 340 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Monte San Savino e Valdarno.

A Nord di Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 334.4 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Giulianova. Code a tratti tra Val di Sangro e Lanciano.

Alle porte di Caserta sulla A30 Caserta-Salerno (Km 0 – direzione: Caserta) coda di 2 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli. In A3 Napoli-Salerno (Km 50.2 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori in corso.