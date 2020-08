Andrea Dovizioso è tra i favoriti per la vittoria del mondiale, ma con i continui alti e bassi delle gomme è impossibile fare previsioni.

Andrea Dovizioso è tra i grandi favoriti per la conquista del titolo mondiale, ma deve fare i conti con gli alti e bassi della sua Desmosedici che stenta a trovare un buon feeling con le nuove gomme Michelin. L’assenza di Marc Marquez è un’occasione da non sprecare, ma al momento non è riuscito ad approfittarne, del resto come tutti gli altri piloti.

Nonostante il malcontento all’interno del box, Andrea Dovizioso è secondo in classifica, appena tre distanze da Fabio Quartararo che, dopo le prime due vittorie, ha dovuto fare i conti con i problemi alla sua Yamaha M1. In un campionato imprevedibile come quest’anno, e con il leader Marc Marquez che non tornerà prima di ottobre, Andrea Dovizioso e Ducati hanno annunciato il loro divorzio a fine anno, generando un’atmosfera non certo consona per chi vuole ambire a traguardi importanti.

L’imprevedibilità del Mondiale

Ma regna grande incertezza e fare calcoli è praticamente impossibile per chiunque. “Chi dice di saper vincere un Mondiale come questo mentisce”, ha detto il forlivese vicecampione del mondo. “Il problema è che ti concentri su alcuni aspetti e si scopre che più tardi, in gara, le gomme si comportano in modo completamente diverso. In questo piano, su cosa puoi lavorare?”, riporta Motorsport.com.

A poco contano i dati della settimana prima sul medesimo circuito, come dimostra la gara del Red Bull Ring. “Puoi avere i tuoi punti di forza e le tue debolezze, ma non abbiamo mai dovuto affrontare così tanti alti e bassi. Ci sono aspetti che sfuggono al nostro controllo e questo è molto complicato. Normalmente lavori e cresci. Adesso non succede”.