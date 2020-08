Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 30 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile e forti temporali al Centro-Nord, con fenomeni in attenuazione sul Nordovest e l’Emilia, per poi attenuarsi quasi definitivamente nelle ore serali. Tempo stabile e soleggiato al Sud e sulle Isole, salvo qualche velatura in transito in Sardegna, con possibili piovaschi di passaggio, e sulla costa campana. Temperature massime tra 27 e 32 gradi, con punte fino a 37 gradi su Puglia e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tante le tratte con traffico a rilento a causa della pioggia. Si prega di prestare attenzione particolare sulla A4 Torino-Brescia tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Brescia Ovest, sulla A8 Milano-Varese tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Varese; sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena; sulla A12 Genova-Livorno tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante; sulla A13 Bologna-Padova tra Rovigo e Terme Euganee.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 105 – direzione: Milano) coda tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso. Traffico rallentato tra Fidenza e Parma per lavori. Pioggia tra Milano sud e Terre di Canossa – Campegine.

In Romagna sulla A14 Bologna-Ancona temporali tra Cesena Nord e Rimini sud. Pioggia tra Cattolica e Senigallia.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A1 Firenze-Napoli pioggia tra Orte e Guidonia Montecelio.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.