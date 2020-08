Lewis Hamilton continua a dominare la scena in F1 con la sua Mercedes, ma allo stesso tempo lancia più di una stoccata agli avversari.

Lewis Hamilton continua a macinare record su record. Il pilota britannico a questo punto è a due sole lunghezze dal primato di Michael Schumacher del maggior numero di successi in F1. Intanto però oggi ha fatto suo quello del maggior numero di Km guidati in testa ad una gara.

A margine del successo ottenuto in Belgio Hamilton ha così dichiarato: “Non è stata una gara semplice come è sembrata. Ho fatto un paio di bloccaggi e alla fine le temperature delle gomme stavano calando anche se gestivo il ritmo. Ho faticato un pochino, ma alla fine è stata una giornata perfetta. Verso la fine temevamo uno scenario tipo Silverstone con l’anteriore destra che era molto deteriorata”.

Hamilton: “Continuiamo ad imparare”

Interpellato sullo strapotere della propria vettura ha poi proseguito: “So che non tutti vorrebbero vedere questo, con le Mercedes che dominano tutte le gare, però noi al di là dei successi che otteniamo teniamo sempre la testa bassa e lavoriamo. Quando torneremo in ufficio saranno già tutti intenti a lavorare per pensare a vincere la prossima gara senza festeggiare ed è una mentalità incredibile nel quale stare”.

Infine Hamilton ha così concluso: “Continuiamo ad imparare come migliorare la vettura e come crescere. Ho ormai 36 anni, ma mi sento meglio che mai e sono molto grato di lavorare in questo team. La partenza qui è un po’ un incubo perché anche se scatti bene poi rischi di essere superato sul rettilineo a causa delle scie, ma è andata bene”.

Antonio Russo