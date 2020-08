Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 30 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Temporali in assorbimento al Nord, salvo qualche restante fenomeno sulle Alpi orientali. Ma da domattina il maltempo continuerà a imperversare quasi ovunque, con acquazzoni anche violenti tra bassa Lombardia e litorale veneto. Cieli nuvolosi al Centro e sulla Sardegna, con precipitazioni sparse in tarda notte e alle prime luci dell’alba. Tempo stabile al Sud. Minime comprese tra 16 e 20 gradi al Centro-Nord, tra 24 e 28 gradi al Sud.

Lunedì 31 agosto forte instabilità al Centro-Nord, soprattutto fra Toscana, Umbria e Abruzzo, fenomeni più sporadici sul Nordovest. Dal pomeriggio il maltempo giungerà anche al Sud. Temperature massime comprese fra 22 e 25 gradi al Centro-Nord, fra 30 e 35 gradi al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Milano) coda alla barriera di Milano sud. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

Nei pressi di Genova si segnalano 4 km di coda in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per ripristino incidente.

All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 4 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Nei pressi di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante. Code a tratti tra Arezzo e Incisa – Reggello.

Traffico a rilento a Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Pescara (Km 311.7 – direzione: Ancona) tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’Elpidio.

In Campania, all’altezza di Caserta, sulla A30 Caserta-Salerno (Km 1 – direzione: Caserta) coda di 1 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli. Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Salerno. In A3 Napoli-Salerno (Km 36.8 – direzione: Napoli) coda alla barriera di Nocera Nord. Al confine tra Campania e Puglia sulla A16 Napoli-Canosa (Km 107 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Lacedonia e Grottaminarda per lavori in corso.