Dopo la grande vittoria ottenuta in Stiria con la KTM, Miguel Oliveira ha deciso di sposarsi con la sorellastra Andreia Pimenta.

Miguel Oliveira ha deciso di festeggiare il primo successo in MotoGP in maniera davvero particolare. Il rider portoghese, infatti, dopo la vittoria in Stiria ha deciso di convolare a nozze con la propria amata, Andreia Pimenta.

La particolarità di questo rapporto però è legata al fatto che la bella ragazza è in realtà la sorellastra del pilota KTM. Andreia è la figlia del secondo matrimonio del padre che divorziò dalla madre del rider portoghese nel 2003.

Oliveira ha conosciuto la ragazza a 13 anni e se ne è subito innamorato. I due però hanno tenuto per lungo tempo il proprio rapporto nascosto a causa del loro legame di parentela. Alla fine però la cosa è venuta fuori e il portoghese ha deciso di chiedere alla ragazza di sposarlo un anno fa.

Oliveira sulla cresta dell’onda

I due si sono quindi finalmente sposati condividendo la cosa sui social. Felice del matrimonio anche il padre di Oliveira, che come riportato da “Marca” si è detto contento di vedere che il figlio abbia sposato la donna della sua vita. La bella Andreia fa la dentista.

Sicuramente una bella favola per uno dei piloti più in voga del momento. Attualmente il rider del team Tech-3 è 9° nel Mondiale a soli 27 punti dal leader Quartararo. Il portoghese già sicuro della promozione nella squadra ufficiale nel 2021 può cominciare ad accarezzare il sogno addirittura di poter lottare per il titolo nei prossimi anni visti i grandi progressi mostrati dalla KTM.

Antonio Russo