Pauroso incidente tra Antonio Giovinazzi e George Russell durante il Gran Premio del Belgio di Formula 1, per fortuna senza conseguenze fisiche

Grande paura durante il Gran Premio del Belgio di Formula 1 per il terribile incidente che ha coinvolto il nostro Antonio Giovinazzi con George Russell. Come era già avvenuto nella scorsa edizione della gara di Spa-Francorchamps, Giovinazzi ha perso il controllo della sua Alfa Romeo da solo, in uscita dalla chicane Fagnes, e ha colpito le barriere di protezione.

I detriti disseminati dalla sua vettura, compresa una ruota che si è staccata, sono finiti in pista, proprio mentre sopraggiungeva alle sue spalle la Williams di Russell, che non ha potuto evitare la gomma. Il conseguente impatto ha spedito l’incolpevole inglese a sua volta contro le barriere laterali.

Le due monoposto ne sono uscite completamente distrutte ma per fortuna, nonostante gli attimi di grande timore immediatamente successivi allo schianto, i due piloti se la sono cavata senza un graffio e sono stati completamente incolumi. Un sospiro di sollievo per tutto il paddock, che l’anno passato proprio qui in Belgio piangeva la morte, a seguito del drammatico incidente al Raidillon, del pilota di Formula 2 Anthoine Hubert, ricordato stamattina con una lunga commemorazione.