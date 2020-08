Si è concluso il GP si Spa-Francorchamps. Ferrari ancora in forte difficoltà e pasticci al box. La strada per la ripresa è ancora lunga.

Con una temperatura di 18°C ha preso il via il GP del Belgio. Sullo schieramento non era presente Carlos Sainz. Per la sua McLaren problemi allo scarico.

Sainz is out of his car and WILL NOT start the race due to a reported exhaust failure#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/aoUdt7cBmg — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Tutto è pronto. Semafori spent! Lewis Hamilton si mantiene in testa poi Valtteri Bottas ed è bagarre tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Ottima partenza di Charles Leclerc che porta la sua Ferrari in nona piazza. Sebastian Vettel 13°.

Al giro 2 bel sorpasso di Pierre Gasly su Alpha Tauri a danno della Racing Point di Sergio Perez. Kimi Raikkonen con l’Alfa ha superato la Williams di George Russell.

Al giro 3 Gasly supera anche Leclerc.

Al giro 6 anche Lando Norris con la McLaren passa senza fatica il monegasco, ora insidiato da Daniil Kvyat. Nello spazio di poche curve il russo dell’Alpha Tauri riesce nel suo intento.

LAP 8/44 👀 Gasly keeping Stroll on his toes in the battle for P7 Top 10

Hamilton

Bottas

Verstappen

Ricciardo

Ocon

Albon

Stroll

Gasly

Perez

Norris#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/aBY2wIU35C — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Dopo 10 giri Ham comanda su Bottas e Mad Max. Tutti e tre sono su gomme medie. Soft per il duo Renault appena alle loro spalle. Strategia mista per Ferrari con Leclerc su rosse e Vettel su medie.

Safety Car in pista incidente per Antonio Giovinazzi che coinvolge suo malgrado Russell, mancato per poco da una gomma della C39.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️ Giovinazzi comes off at Fagnes and Russell, taking avoiding action, gets taken off too. Both drivers are out of their cars. #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/2ZdDT3E6Ha — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

tutti al pit stop. Rossa lentissima nel cambio gomme di Charles. Il Principe rientra alle spalle di Raikkonen. Meglio quello di Seb.

Al giro 15 si riparte. Ham, Bottas, Verstappen i primi 3, poi Gasly, Perez e Ricciardo.

Tutti i piloti sono su due tranne Perez su soft e Albon su medie.

Grande confusione al box Ferrari. Non sanno indicare a Leclerc quale piano seguire.

Alla tornata 17 Raikkonen passa il #16 senza neppure usare il DRS.

LAP 16/44 Kimi makes his move at Les Combes and gets past his old team mate, Seb. The Finn moves up to P12#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Kc20HHl2bI — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Al giro 19 scoppia la bagarre tra le due Rosse. Contatto tra di loro ma senza conseguenze.

Al giro 24 dopo aver perso la quarta posizione a favore di Ricciardo, Gasly viene passato pure da Albon.

LAP 23/44 And now @alex_albon gets past Pierre Gasly to take P5 The Frenchman has yet to pit#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/CBcoS3Xuey — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

1’48″123 per Ham malgrado le sue lamentale a proposito di una perdita di potenza.

Sosta per Leclerc che monta le medie. Un meccanico armeggia sulla vettura.

Rientrato ultimo il driver di Monaco firma il giro veloce. Iceman lamenta del liquido sul piede destro.

LAP 27/44 No water on track… meanwhile in Kimi’s cockpit RAI 📻 “I have a lot of water round my right foot” #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/OSHXzoiWfw — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Vettel superato da Perez.

Al giro 32 Leclerc passa Latifi ed è penultimo. Gasly dopo la sosta passa Vettel ed è 12°. Il tedesco arriva il bloccaggio e va largo. Intanto nel box McLaren Sainz si dispera. si starà pentendo della firma con Ferrari?

Al giro 34 Perez supera Raikkonen. Il finnico viene infilato pure da Gasly.

Al giro 36 Bottas si lamenta per un problema alla gamba. Leclerc invece supera Magnussen. Vettel continua a girare malgrado da ormai diverse tornate abbia chiesto di rientrare al box.

Alla tornata conclusiva Ocon supera la RB16 di Albon. Miglior risultato per Renault con Ricciardo che firma il giro veloce in 1’47″483

Bandiera a scacchi! Doppietta Mercedes con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen. Bellissima gara di Pierre Gasly 9° e autore di numerosi sorpassi. Male le Ferrari con Vettel 13° e Leclerc 14° grazie ad un sorpasso all’ultimo su Grosjean.