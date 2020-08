Incredibile quanto accaduto durante la 24h di Le Mans con due moto che si sono scontrate in un pazzesco incidente. Fortunatamente tutti i rider sono illesi.

Sembra essere un momento “fortunato” per i piloti di moto che recentemente, in varie categorie, si sono salvati da incidenti spaventosi. Dopo il crash in Moto2 di Syahrin, il botto tra Morbidelli e Zarco in MotoGP e Vinales che si è lanciato in corsa dalla sua moto senza freni in questa notte si è aggiunto un altro clamoroso incidente, questa volta alla 24h di Le Mans.

Uno dei piloti impegnati nella gara completamente bagnata è caduto rovinosamente a terra restando però con la propria moto in pista. A quel punto alcuni rider lo hanno scansato mentre lui cercava di rialzare il mezzo per rimettersi in pista.

Incidente spaventoso

Proprio in quel momento però è arrivata un’altra moto che ha preso in pieno il mezzo riverso a terra spiccando letteralmente il volo. Miracolosamente però entrambi i piloti pur vedendo praticamente la morte con gli occhi, sono usciti illesi da questo terribile incidente.

Insomma un bel colpo di fortuna per i due piloti che si sono salvati da un incidente che poteva portare conseguenze ben più gravi. Nonostante siano stati raggiunti livelli di sicurezza mai visti in questi ultimi anni, il motorsport ci insegna che la prudenza non è mai troppa e c’è sempre da imparare in tal senso.

Antonio Russo