Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 29 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con piogge e temporali anche di forte intensità associati a locali nubifragi e raffiche di vento. Le zone maggiormente colpite saranno alto Piemonte, alta Lombardia, Liguria e Alpi-prealpi orientali. Stabile e soleggiato al Centro-Sud, salvo fenomeni temporaleschi sull’Appennino toscano. Temperature massime fra 25 e 30 gradi al Nord, fra 30 e 35 gradi al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 34 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Casalpusterlengo e Lodi per incidente. Tra Bergamo e Brescia in A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 21:00 del 04/09/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

Rallentamenti causa pioggia in A7 Milano-Serravalle-Genova: pioggia tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 95 – direzione: Napoli) coda tra Fidenza e Parma per lavori in corso. All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Alle porte di Bologna in A14 Bologna-Ancona (Km 4.8 – direzione: Taranto) traffico rallentato tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. Rallentamenti anche sulla A1 Bologna-Firenze (Km 220 – direzione: Milano) tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi per traffico intenso.

Alle porte di Napoli sulla Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.