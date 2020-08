Scott Redding ha grande fiducia dopo aver vinto Gara 1 Superbike al Motorland Aragon. Il pilota Ducati sente di poter trionfare anche domenica.

Doppietta Ducati in Gara 1 Superbike del round di Aragon 2020. Il team Aruba Racing ha piazzato le proprie Panigale V4 R davanti a tutte le altre moto.

Scott Redding al traguardo ha preceduto il compagno Chaz Davies, autore di una bella rimonta dalla terza fila. Il trionfatore di oggi si è rimesso in testa alla classifica generale SBK, che adesso lo vede in vantaggio di 5 punti su Jonathan Rea (terzo al traguardo).

SBK Aragon, Redding felice della vittoria

Redding al termine della prima manche SBK al Motorland Aragon ha così commentato il suo successo: «Non avevo avuto un feeling grandioso nelle prove libere, avevo faticato un po’ e pensavo sarebbe stata una gara difficile. Ma quando sono arrivato sulla mia casella in griglia mi sono detto che avrei potuto battere tutti. Ho studiato Rea e non sono mai stato al limite. Ho capito che potevo farcela, così ho spinto e sono riuscito a stargli davanti».

Il campione BSB 2019 è entusiasta della vittoria di oggi, gli dà molto morale per le prossime manche: «Bello finire in testa la gara. Mi dà molta fiducia. Il team Aruba Ducati ha fatto un grande lavoro, non si è mai arreso quando avevamo qualche problema. Siamo felici del risultato ottenuto».

Redding si sbilancia nel dire di poter conquistare le prossime due manche di Aragon previste in questo weekend, ma anche le tre del prossimo fine settimana sempre al Motorland: «Ora ho vinto una gara qui, quindi posso vincerne altre cinque. Questa consapevolezza è la cosa più importante che porterò via da questa gara».