Il presidente dell’Automobile club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, presenta il Gran Premio d’Italia che si correrà a Monza il 6 settembre

Sarà un Gran Premio storico e unico nella sua particolarità quello che scatterà alle ore 15.10 di domenica 6 settembre 2020 sulla griglia di partenza dell’autodromo nazionale di Monza. Lo ha raccontato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia e vicepresidente mondiale sport della Federazione Internazionale dell’Automobile, a Milano, a margine della conferenza stampa di presentazione del GP d’Italia 2020 di Formula 1.

“Un anno letteralmente ‘straordinario’ come questo, imponeva non solo un Gran Premio straordinario ma anche un impegno straordinario dell’Aci, sia dal punto di vista dell’organizzazione, che nel dire un grazie vero, sentito e non formale a tutte quelle donne e a quegli uomini, medici, infermieri, operatori del 118 e della Protezione Civile…, che, da mesi, combattono in prima linea, spesso a rischio della loro stessa vita, contro un mostro invisibile e letale come il Covid-19”.

“Per questa ragione”, prosegue il presidente Sticchi Damiani, “nonostante il Gran Premio si disputi a porte chiuse, l’Aci ha invitato 250 persone tra personale medico e dell’assistenza sanitaria e operanti della Protezione Civile ad assistere alla gara, in rappresentanza di tutti coloro che nel e col sistema sanitario italiano hanno lavorato e lavorano fino a sedici ore al giorno per tutelare la salute di tutti noi. Mi auguro che le più alte cariche istituzionali saranno al fianco di Aci, Fia, piloti, team, tifosi e appassionati di tutto il mondo, nel tributare a questi campioni di scienza, umanità e responsabilità l’applauso scrosciante che meritano”.

“Grazie all’iniziativa ‘Face For Fan’ appassionati e tifosi potranno sedere, virtualmente, sulle tribune del tempio della velocità, con il loro volto stampato su cartonati a grandezza naturale. E, con una piccola donazione, potranno contribuire all’attività di istituzioni fondamentali come l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Ircss Lazzaro Spallanzani di Roma, la Fondazione Ircss Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Associazione Brianza per il Cuore Onlus, che si occupa di prevenire e combattere le malattie cardiovascolari. Il 2020 rimarrà un anno indimenticabile. Facciamo in modo che quei valori alti, nobili e universali che lo sport incarna, ce lo facciano ricordare come l’anno nel quale l’umanità riuscì a sconfiggere una delle piaghe più gravi che era stata chiamata ad affrontare”.

