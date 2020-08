Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 29 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Nord con violenti temporali soprattutto su Piemonte e alto Genovese che proseguiranno fino a domattina. Fenomeni anche in Toscana che andranno ad intensificarsi nel corso della notte e coinvolgeranno anche parte del Centro Italia nella giornata di domani. Tempo stabile e cieli sereni al Sud. Temperature minime tra 20 e 25, punte di 29 gradi in Sicilia.

Domenica 30 agosto ancora piogge al Nord, specie su fascia alpina e Nordest, ma con precipitazioni meno intense. Temporali al Centro, ampiamente soleggiato al Sud. Massime tra 26 e 29 gradi al Centro-Nord, tra 31 e 36 gradi al Sud, con picchi di 40 gradi su Puglia e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano in A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Milano) coda alla barriera di Milano sud.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze ed il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ci sono 7 km di coda verso Genova per lavori di ripristino in A26 nord, a seguito di un incidente avvenuto in mattinata.

All’altezza di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per temporali. Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero. In A14 Bologna-Ancona (Km 81.6 – direzione: Bologna) code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro. Traffico a rilento tra Rimini Nord e Cesena Nord.

Alle porte di Firenze in A1 Bologna-Roma (Km 286.9 – direzione: Milano) coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Roma. Code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante.

Nei pressi della Capitale sulla Diramazione di Roma nord, tra Settebagni ed il bivio con il Grande Raccordo Anulare, in direzione di quest’ultimo, è stata disposta la chiusura del tratto e dell’Area di Servizio Salaria ovest, per motivi di sicurezza, a seguito dell’incendio della vegetazione a ridosso dell’Area di Servizio stessa. Il fumo limita la visibilità sul tratto.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 2 – direzione: Caserta) coda di 2 km tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli.